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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر .. اعرف السبب

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من المحطات بشارع يوسف عباس بمدينة نصر شرق القاهرة، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى والجزئى بالاتجاهين لشارع يوسف عباس.

وأوضحت أنه تم تنفيذ الأعمال اعتباراً من يوم الخميس الماضي الموافق 2/5/2024 ولمدة 30 يوماً من الساعة 12:05 صباحاً "ليلاً ونهاراً".

وذكرت أنه سيتم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

▪ أولاً: محطة الاستاد:

 الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع ابن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى.

مع إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

 القادم من مناطق طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع ابن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فشارع خضر التونى فشارع يوسف عباس اتجاه طريق العروبة.

القادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع ابن فضلان فشارع الطيران تجاه العروبة.

▪ ثانياً: محطة الشهيد هشام بركات:

الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع عبد العزيز الشناوى اتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين.

مع إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

 القادم من مناطق شارع عبد العزيز الشناوى اتجاه طريق النصر  يسلك يميناً إلى شارع السوق فيساراً خلف مدرسة الشهيد "رامى محمد الجنجيهى"  فيساراً شارع المهندسين العسكرين فيميناً إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.

▪ ثالثاً: محطة جامعة الأزهر:
 استكمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس فى الوصلة من شارع عبد العزيز الشناوى حتى شارع على أمين فى الاتجاهين.

على أن يتم تنفيذ بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

 القادم من شارع عبد العزيز الشناوى فيميناً اتجاه شارع الطيران فيميناً اتجاه شارع على أمين.

 القادم من شارع على أمين اتجاه شارع عبد العزيز الشناوى يسلك يميناً شارع الطيران واستكمال خط السير.

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