عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التضامن: الرئيس أولى ملف «الرائدات» اهتماما خاصا لدورهن في تنمية الوعي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، عددا من رسائل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، من الرائدات المجتمعيات، عقب القرار الذي أعلنته اليوم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بزيادة مكافآت التطوع الشهرية المقررة للرائدات المجتمعيات لتصل إلى 1500 جنيه شهريا بدلا من 900 جنيه، بداية من يوليو المقبل تقديرًا لدورهن في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية وقضايا الأسرة.

وعبرت الرائدات المجتمعيات عن تقديرهن لرئيس الجمهورية الذي يدعمهن ويثق في قدراتهن على نشر الوعى الصحيح للأسر الأولى بالرعاية.

كما وجهن تحية تقدير وشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على النقلة النوعية التي قامت بها الوزارة تجاههن والثقة الكبيرة في إمكانياتهن في نشر الوعي الصحيح والإيجابي تجاه العديد من القضايا.

يأتي هذا في الوقت الذي توجهت فيه وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لموافقته على زيادة عدد الرائدات المجتمعيات من 2,500 رائدة حتى وصلن إلى 15 ألف رائدة، مؤكدة أن هذا يعكس إيمان سيادته بأهمية بناء الإنسان والاستثمار في البشر بالتوازي مع الاستثمار في الحجر.

وأكدت القباج أن الرائدات المجتمعيات تمثلن حجر الزاوية في تحقيق تغيير إيجابي وملموس في الوعي والسلوك المجتمعي، ويثبتن أنهن قوة مدنية تحمي العقول، وتبني المعرفة، وتساهمن في تنمية المشاركة المجتمعية وتشكيل الرأي العام.

وأوضحت أن الرائدات المجتمعيات هن سفراء الوزارة لتوصيل رسائل وقضايا التضامن الى المجتمع، ولتوصيل صوت المجتمع لوزارة التضامن الاجتماعي، وهن أيضاً جنود وزارة التضامن الاجتماعي في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك: أعطى الثقة لـ نهضة بركان

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

عيدية الحكومة.. تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى

مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

موديست أفضل من شيكابالا.. خالد طلعت يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

سلمى ضحية العلاقة العاطفية: اعتدى عليا 4 مرات وسافرت معاه للتنزه وغدر بي

ترشيحاتنا

بسبب الجزيري.. تعليق مثير لـ عمرو الدردير على لقاء ذهاب نهائي الكونفدرالية

تعليق مهيب عبد الهادي على هزيمة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

في رفح.. مسيرة إسرائيلية تطلق النار على طواقم الدفاع المدني بغزة

الأزهر يرحِّب باعتزام مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بالعدل الدوليَّة

إعلام عبري: تسلل مسيرات نحو المستوطنات الشمالية على الحدود مع لبنان

الأونروا: 300 ألف فلسطيني نزحوا من شرق رفح الفلسطينية نحو منطقة المواصي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتاتو.. مي عز الدين تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها

بملابس لافتة.. ميريهان حسين تثير الجدل بجمالها

بالخطوات.. تعرف على طريقة عمل الجبنة القديمة

بفستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-