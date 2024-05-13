خيري رمضان: ما يحدث في مصر للطيران نتيجة تراكمات وأخطاء

خيري رمضان: ما يحدث في مصر للطيران هو نتيجة تراكمات وأخطاء

كشف الإعلامي خيري رمضان، تفاصيل آخر الاتفاقيات التي أبرمتها شركة مصر للطيران، مشيرًا إلى أن مصر للطيران حققت أرباح تقدربـ116مليون دولار في عام 2022-2023.

وقال "رمضان" خلال تقديم برنامجه "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، "شركة مصر للطيران كانت قد أبرمت اتفاقًا مع إحدى الشركات لاستيراد طائرات ذات مواتير خاصة، هذه المواتير تحتاج إلى العمل بصفة دائمة وعندما حدثت جائحة كورونا تعلت هذه المواتير وحصلت مصر للطيران على تعويضات من الشركة".

وأضاف "لما الحركة نشطت في مصر وبقى عندنا احتياجات شديدة شركة اير باص قالت هاتخد الـ 10 طائرات دول وهيجبولنا طائراتستصل في 2028، بعدها مصر أبرمت اتفاق مع شركة بوينج للحصول على 18 طائرات ذات حجم كبير ستعمل بداية من العام القادم".

وتابع "هذا اتفاق تأجير تشغيل وهذا يقول أن فيه ناس فاهمة وعندنا أمل ما يحدث في مصر وتعمل الشركة خاصة أن ما يحدث في مصرللطيران هو نتيجة تراكمات وأخطاء ومشاكل نتيجة لظروف محلية وعالمية مع معاناة مصر من الإرهاب".