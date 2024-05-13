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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالمنعم إمام: المصريين ينشطون على أحد أكبر مواقع المراهنات

عبد المنعم إمام: المصريون ينشطون على أحد أكبر مواقع المراهنات

عبدالمنعم إمام
عبدالمنعم إمام

قال النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب، إن عددًا كبيرًا من المصريين ينشطون على أحد أكبر مواقع المراهنات والذي كان راعيا لبطولةكأس الأمم الإفريقية الأخيرة.
 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مع خيري» الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة «المحور»، مساء الأحد، أنّ مواقعالمراهنات يستخدمها الملايين، بينهم عدد كبير من الأطفال والشباب.

 

وأوضح أن المراهنات لا تقتصر على نتائج المباريات لكنها تشمل أيضًا عد البطاقات الملونة في كل مباراة أو ضربات الجزاء التي سيتماحتسابها.
 

وأشار إلى أن القمار والمراهنات أمر محرم في الأديان السماوية الثلاثة، محذرًا من وجود مواقع بهذا الانتشار وإعلاناتها على المواقعالإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

 

وأكد أعداد المشاركين من مصر في هذه المراهنات تقدر بمئات آلاف من الشباب وصغار السن، واصفا ذلك بالأمر الغريب على المجتمع.

 

ونوه بأنه يتم اجتذاب الشباب لهذا العالم من دون وجود رقابة على ذلك، موضحًا أنه قدّم طلب إحاطة لمناقشة الأمر في لجنة الاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات.

 

وأفاد بضرورة النقاش بين طرفين، وهما وزارة الاتصالات والبنك المركزي حول كيفية منع النشء من هذه المواقع، مؤكدا أن اللجوء لحجب مثلهذه المواقع لن يكون مُجديا في ظل قدرتهم على الوصول إليها عبر مواقع أخرى.

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