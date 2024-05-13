أستاذ علوم سياسية: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أكثر القضايا تعقيدًا

قال د. محمد سالمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تكاد تكون من أكثر القضايا تعقيدًا في التاريخ، لأن بها عددا كبيرا من الفواعل إقليميًا ودوليا.

وأشار سالمان، خلال لقائه في برنامج (التاسعة)، المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، إلى أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية لا يحتاج إظهار أو مزايدة، فمصر بشهادة كل الأطراف عبر حقب زمنية مختلفة اهتمامها لم يتأرجح، وهي أكثر دولة في العالم قدمت اهتمام وجهد فضلا عن الدعم المادي ايمانا منها بأن القضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن التحديات كثيرة جدا وجزء منها هو التنوع الكبير في الأدوار، فهناك أصدقاء في المنطقة يقومون بأدوار ممتازة في بعض الأحيان، وأحيان أخرى يقدمون المصالح الذاتية على المصلحة العامة.