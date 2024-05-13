باحث في الشأن الإسرائيلي: هناك تخبط في إستراتيجية الاحتلال

أمير مخول: هناك تخبطا في استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي، وفشلا في تحقيق أهدافها من الحرب على غزة

أكد أمير مخول الباحث في الشأن الاسرائيلي، أن هناك تخبطا في استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي، وفشلا في تحقيقأهدافها من الحرب على غزة وتراجع عن فكرة التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء بعد الموقف المصري القويالرافض للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف أمير مخول، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنفشل نتنياهو في أهدافه من القضاء على حماس وتحرير المحتجزين الاسرائيليين جعله يفكر في السيطرة الكاملة علىقطاع غزة، مؤكدا أنه يتعرض لضغوط بسبب فشل عمليته في غزة.

وأشار أمير مخول، إلى أن الولايات المتحدة تشعر بالضيق من النهج السياسي الإسرائيلي وكيفية إدارة الحرب ووصلتلاستنتاج وهو ضرورة تغيير الحكومة إذا استطاعت ذلك، مؤكدا شدة الخلاف بين بايدن ونتنياهو.