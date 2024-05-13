محمد باغة: الحكومة تحاول مواجهة الزيادات في عجز الموازنة

محمد باغة: الحكومة تحاول موجهة الزيادات في عجز الموازنة التي من الممكن اقتصاصها

أكد الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، أن مشيرا إلى أن تركيز الحكومة وإصرارهاعلى مواجهة هذا العجز سيظهر خلال الفترة القادمة من إدخال القطاع الخاص.

وأضاف محمد باغة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنهناك زيادة في مشاركة للقطاع الخاص، كما جاء في وثيقة ملكية الدولة وهذا يؤدي لموازنة عامة مرنة والحكومة تركز علىجزء النفقات التي تؤول للمشروعات قومية وزيادة كفاءة المؤسسات والطرق والمنشآت الإنتاجية التابعة للدولة.

واستكمل: "حصل انفراجه في الاقتصاد المصري وحصل عنها وفرة فى العملة الصعبة ونوع من تقليل الضغط علىمؤسسات الدولة وهذا يؤدي إلى أننا نقدر ننطلق في مجالات قوية والقطاع الخاص يكون له دوره في مجالاته، مشيراإلى أن الرخصة الذهبية تعتمد على الموافقة الواحدة للمشروعات التي تصب في مصلحة الدولة.