أمير عزمي: عودة مصطفى شلبي إضافة للزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية

أكد أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك خاض مباراة نهضة بركان بالتشكيل الأمثل وحقق أقل الخسائر من المباراة.



وقال أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" في اعتقادي أن عودة مصطفى شلبي إضافة للزمالك في مباراة الإياب أمام نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في القاهرة "

وتابع مجاهد: " أخطاء حسام عبد المجيد متكررة في الخط الخلفي لفريق الزمالك وأحمد فتوح عانى من غياب المساندة الدفاعية أمام نهضة بركان "