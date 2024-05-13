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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاد جريشة: ركلة جزاء نهضة بركان أمام الزمالك صحيحة

ركلة جزاء نهضة بركان
ركلة جزاء نهضة بركان

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن حكم الفار في لقاء الزمالك ونهضة بركان حصل على وقت كبير في مراجعة حالة ركلة الجزاء لأن كان هناك شك في وجود تسلل لكن في النهاية احتساب اللعبة قرار صحيح، مشيرا إلى أنه كان يجب طرد لاعب نهضة بركان بسبب الاعتداء بالكوع على محمد شحاتة داخل منطقة الجزاء.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "بيتر واويرو كاماكو لم يكن موفقًا بالدرجة الكبيرة، ولم يسيطر بالشكل المطلوب على لقاء الزمالك ونهضة بركان".

وأضاف: "لاعب نهضة بركان كان يستحق الطرد المباشر بعدما تعدى بالكوع على محمد شحاتة داخل منطقة الجزاء، وتجاهل اللعبة أمر غريب جدا، بينما احتساب ركلة الجزاء كان قرار صحيح".

وزاد: "الشوط الثاني احتسب وقت بدل ضائع كان فيه مبالغة كبيرة، لكن الشوط الأول كان الوقت الضائع سليم".

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