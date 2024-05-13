عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكومي: الأهلي رمز الوطنية ومصير أزمة الشحات والشيبي في يد لجنة الانضباط

الشحات والشيبي
الشحات والشيبي

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه يتمنى تتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية وأن يحصل الأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : النادي الأهلي طوال تاريخه رمز للوطنية ولم يقف يوما ضد مصلحة المنتخب وسبق له أن ترك لاعبيه للمنتخب وشارك بدونهم في كأس العالم للأندية.

وأضاف : ليس صحيحا ما تردد عن الكثير من الأمور التي تشاع على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.. بالنسبة لأزمة مبارة الأهلي والالومنيوم نؤكد أن لقاء بوركينافاسو صعب للغاية وبحاجة إلى استعداد مناسب وهو ما دفع الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب لطلب عدة أيام إضافية قبل الأجندة الدولية.

وأشار إلى أنه متأكد من أن حسام حسن سوف يفي بوعده، وأنه لم يتم إرسال لائحة كأس مصر إلى الأندية وأن هذه اللائحة يتم العمل بها منذ سنوات طويلة وهناك أخطاء تتحملها المجالس السابقة.

وأضاف: حسام حسن يميل إلى وقت أطول في المعسكرات كما كان يفعل الكابتن محمود الجوهري والكابتن حسن شحاتة، خاصةً في ظل أهمية مباراتي بوركينا فاسو وغينيا وهناك قنوات اتصال مفتوحة للوصول إلى حل للأزمة.

وأشار الكومي إلى أن هناك مغالطات عديدة فيما يتردد عن أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي وأن جلسة لجنة الانضباط مازالت ممتدة بعد أن جاء رد الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن هذا الأمر شأن داخلي وسوف يتم الالتزام برأي لجنة الانضباط في هذا الشأن.

وقال : سيتم تعديل اللوائح والعقوبات خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع آخر المستجدات ومن الوارد أن يتم عمل ملحق للائحة خلال الموسم الجاري.. اليوم كان هناك جلسات مطولة في اتحاد الكرة وناقشنا مع رئيس لجنة الحكام أهم الملفات لكي تسير المسابقة على أفضل ما يكون.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

350 قرشا تراجع| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

تعليق ساخر لـ إبراهيم سعيد على لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

تعليق مهيب عبد الهادي على هزيمة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك: أعطى الثقة لـ نهضة بركان

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

فرج عامر يوجه انتقادا لاذعا للاعب نهضة بركان| تفاصيل

أحمد سليمان: الزمالك تكبد 19 مليون جنيه في مباراتين ونحتاج للعدالة

ترشيحاتنا

حادث خطير.. روسيا تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا في الهجوم الأوكراني على بيلجورود

حدث ليلًا| إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم بالأسواق.. مصري يفوز بجائزة صيدلي كندا 2024.. منهم وزيرة حاصلة على الدكتوراه من القاهرة.. السيرة الذاتية للحكومة الكويتية الجديدة

أخبار التكنولوجيا| أرخص موبايل أوبو للشباب ومحدودي الدخل.. وأفضل هاتف سامسونج للفئة المتوسطة

عبد الجليل: شحاتة ودونجا الأفضل في الزمالك أمام نهضة بركان

توهان.. هاني حتحوت يعلق على هزيمة الزمالك أمام نهضة بركان

الكومي: الأهلي رمز الوطنية ومصير أزمة الشحات والشيبي في يد لجنة الانضباط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول خل التفاح بكثرة؟

بملابس رياضية.. جنا عمرو دياب تستعرض رشاقتها

شاهد.. ميرهان حسين تثير الجدل في أحدث ظهور

طريقة عمل الأرز بلبن زي المحلات

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-