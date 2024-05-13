فاروق جعفر: يجب التوصل لحل ودي لأزمة لاعبي الأهلي الدوليين مع المنتخب

أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق أن الفريق ليس بحاجة إلى معسكر طويل قبل لقاء العودة أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: بالنسبة لأزمة خوض مباريات دور ال٣٢ من كأس مصر بدون الدوليين أعتقد أن الأنسب ضم عدد محدود فقط وليس ضم عدد كبير وحرمان الفريق من جهودهم.

وأضاف : يجب عقد جلسات تنسيق بين جميع الأطراف وتحديد عدد اللاعبين ما بين الأندية والمنتخب ويتم حل الأمور بشكل ودي، ويتم تحديد التصور الأنسب لمصلحة كل الأطراف.

وأشار جعفر إلى أنه يدعم حسام حسن بشكل كبير لكن يرى أنه من غير المنطقي استدعاء ١٠ لاعبين من فريق مثلا وتركه يخوض بطولة بدونهم.