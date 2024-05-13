فاروق جعفر: حسن شحاتة أقرب شخص لي

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق علي أنه لم تحدث أزمة وقت قيادته للمنتخب بينه وبين محمود الخطيب وقت أن تولي المسؤولية لانه من اكتر الشخصيات المحببة لقلبه .

واضاف جعفر في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc مؤكدا أنه لم يحب شخص في الرياضة بقدر حبه لحسن شحاتة وأكثر شخص مقرب له ويشعر به دائما وحسن شحاتة يحب أن يتم تكريمه بالشكل اللائق.

واضاف جعفر أن حسين لبيب أكثر من اخ ويتمني له التوفيق مع الزمالك فيما هو قادم ، ورضا عبد العال شقيقه الأصغر وتقابلنا منذ قليل ولم أكن سبب في رحيله عن الزمالك ، ورسالتي لسيف جعفر أن يركز من أجل التألق في النادي لانه واحد من النادي والزمالك هو من صنع اسمي واسم سيف فاروق جعفر والتقي يوميا بمحمد صلاح مدرب الزغالسابق ولم تعد بيننا مشاكل .