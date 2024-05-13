الشوالي: الترجي مطالب بتحقيق الفوز دون تلقي هدف بمباراة ذهاب أبطال أفريقيا

قال عشان الشوالي المذيع التونسي ان مباراة الاهلي والترجي في نهائي افريقيا مباراة قوية بين فريقين كبار لهم تاريخ كبير في افريقيا .

وأضاف الشوالي في تصريحات لبرنامج يا مساء الانوار مع مدحت شلبي عبر قناة mbc : " يجب على فريق الترجي تحقيق الفوز في لقاء الذهاب حتى لو بنتيجة هدف لكن دون استقبال اي هدف حتى يصدر ضغط كبير على الأهلي في لقاء العودة وسط الحضور الجماهيري الكبير في ستاد القاهرة ".

وتابع " أبرز لاعبي الأهلي علي معلول و أمام عاشور يقدمون آداء مميز مع الفريق ولديهم القدرة على صناعة الفارق مع الأهلي خاصة في نهائي افريقيا ".