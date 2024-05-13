مديحة حمدي في رسالة مؤثرة لأسرة الراحل أشرف عبد الغفور: دائما معانا

أعربت الفنانة مديحة حمدي عن حزنها الشديد، على الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك خلال تكريم اسمه على المسرح القومي، مؤكدة أنهم فقدوا إنسانا عظيما.



وتحدثت الفنانة مديحة حمدي في لقاء خاص ل صدى البلد مع المذيعة أوركيد سامي على هامش تكريم اسم أشرف عبد الغفور في المسرح القومي، قائلة: افتقدناه جميعا سواء على المستوى الفني أو الإنساني، كان عظيمًا، وقدم أشياء عظيمة وكبيرة ، وكان بيحاول يهرب من الشهرة بيروح يشتغل وبس ويقدم شغله على أكمل وجه، و استاذ في اللغة العربية و لم يرحل و هيفضل في قلوبنا اشتغلت معاه كثير و أن شاء خير نجتمع في الجنة .

و تابعت: ريهام عبد الغفور نجمة و بنت الوز عوام و فخورين بيها و بوالدها ربنا يصبرهم و يصبرنا.