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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عزة لبيب: أشرف عبد الغفور كان بيخاف على الشغل.. ومرتبط بأسرته

صدى البلد

أعربت الفنانة  عزة لبيب عن حزنها الشديد، على الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك خلال تكريم اسمه على المسرح القومي، مؤكدة أنهم فقدوا إنسانا عظيما.


وتحدثت الفنانة عزة لبيب في لقاء خاص ل  صدى البلد مع الإعلامية أوركيد سامي على هامش تكريم اسم أشرف عبد الغفور في المسرح القومي، قائلة: افتقدناه جميعا سواء على المستوى الفني أو الإنساني، كان عظيمًا، وقدم أشياء عظيمة وكبيرة  ،  كان يقدم  شغله على أكمل وجه، و استاذ في اللغة العربية و لم يرحل و هيفضل في قلوبنا اشتغلت معاه كثير  .

 

و تابعت: ريهام عبد الغفور نجمة و بنت الوز عوام و فخورين بيها و بوالدها ربنا يصبرهم و يصبرنا.

 

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