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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مهرجان أوسكار إيجيبت يكرم سلوى عثمان وسيف عبد الرحمن ونهلة خليفة

صدى البلد

كرم مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائى للشباب برئاسة الفنان عادل عمار فى دورته الـ12 التى تحمل اسم الفنان الكبير الراحل عثمان محمد على، والتي أقيمت بمركز التعليم المدني التابع لوزارة الشباب والرياضة، عددًا من نجوم الفن المصري والعربي مع الشباب المشارك في المهرجان والمتميزين في المجالات الخيرية والداعمة للشباب.

 

ومن المكرمين الفنانة سلوى عثمان التى كرمت وتسلمت درع تكريم والدها الفنان الكبير الراحل عثمان محمد على، كما كرم الفنان القدير سيف عبد الرحمن والفنان صبحي خليل والمطربة نهلة خليل، والفنانة القديرة آمال رمزي والفنان السوري فاروق الشامي والمطرب سامح يسري، والمخرج والإعلامي جمال عبد الناصر، والاعلامية والكاتبة هالة جبر التي شاركت في تقديم الاحتفالية، ومدير المهرجان نجلاء يعقوب، والمصور الصحفي حسن الصاوي، والإعلامية لمياء الحكيم،  وعدد من أصحاب الأيادي البيضاء والداعمين للشباب ومنهم السيدة سمر نديم.

 

 


مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائي للشباب يهتم بمنح الشباب فرص عرض أفلامهم وتكريمهم، والمهرجان كرم عبر دوراته السابقة قامات فنية سينمائية مع الشباب لإيجاد حالة تواصل بين الطرفين ومن المكرمين فيه: فاروق الفيشاوي، عمرو عبد الجليل، المخرج محمد النجار، المخرج يوسف شرف الدين، فيفي عبده، شيرين، مصطفى الدمرداش، صفاء مغربي، مها أبوعوف  الكاتب الكبير محمد الغيطى، المخرج محمد فاضل، النجم محسن محيى الدين، أحمد سلامة، سهير عبد القادر مدير مهرجان القاهرة السينمائي السابقة.

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