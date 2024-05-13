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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أحدث وأرخص تابلت بمميزات جبارة

أحدث وأرخص تابلت
أحدث وأرخص تابلت بمميزات جبارة

على الرغم من إطلاق الهاتف الذكي C38 بتصميم خلفي يشبه السيراميك في الآونة الأخيرة، أطلقت شركة الإلكترونيات الصينية OUKITEL جهاز لوحي جديد يعمل بنظام التشغيل Android.

 جهاز OUKITEL OT5S، كما يُسمى، هو جهاز لوحي أساسي يأتي مع شهادة Widevine L1 ودعم الاتصالات mobile communications. تم تصميم الجهاز اللوحي الجديد من OUKITEL للمستخدمين المهتمين بالتصفح أو عرض الوسائط وليس للمهام المكثفة.

 

الميزات

 

جهاز OUKITEL OT5S اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل Android يملك شاشة بحجم 12 إنشًا ودقة 2000 × 1200 بكسل. يمكن استخدامه لتشغيل محتوى من منصات مثل Disney + و Prime Video، وذلك بفضل شهادة Widevine L1 التي يحملها. ستكون جودة إخراج خدمات البث هذه عالية، وفقًا للمواصفات. الجهاز اللوحي محمي من الخدوش والتلف بواسطة زجاج Corning Gorilla Glass 5.

يعمل جهاز OT5S اللوحي بمعالج Unisoc Tiger T606 مع سعة ذاكرة RAM تبلغ 8 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت. يمكن توسيع ذاكرة RAM عبر ملف swap ويعمل بنظام التشغيل Android 14. الجهاز اللوحي مفتوح لأحدث التحديثات على نظام التشغيل على الرغم من أن جودته قد تكون أقل مقارنة بالعروض الرائدة في هذا المجال. يحتوي جهاز Oukitel OT5S اللوحي على أربعة مكبرات صوت مدمجة يمكنها توفير تشغيل صوت جيد. تبلغ دقة الكاميرا الرئيسية 16 ميجابكسل وهي مناسبة للصور ومقاطع الفيديو الأساسية.

يبلغ وزن الجهاز اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل Android 560 جرامًا ويبلغ سمكه حوالي 7.5 مم. يحتوي على بطارية بقوة 8250 مللي أمبير يمكن أن تدوم حتى 10 ساعات عند تشغيل الوسائط. وإلا يمكن للبطارية تشغيل الجهاز اللوحي لمدة تصل إلى 24 ساعة بشحنة واحدة. من الممكن استخدام الجهاز اللوحي مع لوحة مفاتيح كما أنه يدعم إدخال القلم. ومع ذلك، لم يتم تحديد مستوى ضغط القلم. يدعم الجهاز اللوحي أيضًا اتصال شبكة المحمول 4G بشبكتي محمول.

 

السعر 

 

سعر جهاز OUKITEL OT5S اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل Android يبلغ 220 دولارًا أمريكيًا على الرغم من أن الطراز غير متوفر للشراء حاليًا، وفقًا للشركة.

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