وداعا لآيفونك العادي..أول هاتف iPhone قابل للطي

تدور شائعات حول أجهزة آيفون القابلة للطي منذ سنوات حتى الآن. يبدو مفهوم هاتف آيفون يتحول إلى جهاز لوحي صغير عصريًا ولا يقاوم البرودة. ولكن متى سيحدث ذلك بالفعل فهذا مجرد تخمين للجميع.

ولكن هناك بصيص أمل جديد. حيث تشير تسريبات حديثة إلى أن سامسونج وآبل عقدتا صفقة على ما يبدو لتوريد سامسونج لشاشات لأجهزة آبل القابلة للطي.

لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الصفقة تشمل شاشة لجهاز هجين أو فقط لهاتف آيفون قابل للطي، أو ربما لكليهما.

توفر Samsung Display بالفعل شاشات لأجهزة iPhone و MacBooks. لذا لن يكون مفاجئًا أن تستمر Apple في هذه الشراكة للأجهزة القابلة للطي. خاصة وأن سامسونج رائدة بالفعل في مجال الهواتف القابلة للطي.

أما بالنسبة لتصميم هاتف آيفون القابل للطي، فهو لا يزال غير معلوم. تقول بعض الشائعات أنه قد يكون له تصميم صدفي يشبه هاتف Samsung Galaxy Z Flip. يقترح البعض الآخر أنه يمكن أن يكون له شاشة أكبر قابلة للطي مثل الجهاز اللوحي. تلمح براءات اختراع Apple إلى إمكانيات مختلفة، لكن لم يتم تأكيد أي شيء.

لكن تذكر أن هذه كلها مجرد شائعات. تلتزم Apple نفسها الصمت بشأن أي جهاز قابل للطي. بينما تمتلك سامسونج وشركات أخرى بالفعل هواتف قابلة للطي، فقد تتحفظ Apple بخصوص الأمر وتتأكد من أن التكنولوجيا مثالية قبل الدخول في هذا المجال.

و الأمر لا يقتصر فقط على أجهزة iPhone. هناك حديث حول إمكانية تركيز Apple على جهاز iPad قابل للطي بشاشة كبيرة، ربما حتى أكثر من 20 بوصة. يمكن أن يجعله ذلك أداة إنتاجية من الدرجة الأولى، حيث يمزج بين ميزات الكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر المحمول.

بدون أي كلمة رسمية ومع تحليق الشائعات، لا يمكننا الجزم بموعد ظهور هاتف أو جهاز iPad قابل للطي من Apple. قد تفاجئنا Apple، لكن في الوقت الحالي، فهو مجرد تكهنات في الغالب.

