جالانت: سنواصل الحرب في قطاع غزة حتى نتمكن من إعادة المحتجزين

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنهم سيواصلون الحرب في قطاع غزة حتى نتمكن من إعادة المحتجزين، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، الأحد، أنه تم إطلاق النار على طواقمها من طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء تلقي استغاثة حول استهداف منزل في مخيم البرازيل بـ رفح.

وقال الدفاع المدني في غزة، عبر قناتها على تليجرام، إنها تلقت نداء استغاثة حول استهداف منزل في مخيم البرازيل بمحافظة رفح، وحين وصول طواقم الإسعاف تم إطلاق النار من خلال الطائرات المسيّرة تجاه السيارات مما شكل خطورة على تواجد الطواقم هناك.