صحة كفر الشيخ : الكشف على 1328 مواطنا بقرية بمركز الرياض

قال وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتور محمد شقوير ، إن المديرية نظمت على مدار اليومين الماضيين قافلة طبية مجانية إلى قرية الحصفة بمركز الرياض أسفرت عن الكشف على 1328 حالة وتم صرف العلاج بالمجان ضمن "حياة كريمة" .



وأوضح وكيل الوزارة - فى بيان اليوم الاثنين - أن القافلة ضمت 11 عيادة طبية فى كافة التخصصات، حيث تم أيضًا إجراء 214 تحليلا طبيا بالإضافة إلى نشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي لـ688 مواطنا ضمن استدامة المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة " للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ( مثل : ارتفاع ضغط الدم والسكري) تم عمل 200 فحص طبي لـ100 مواطن خلال القافلة، بجانب تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية لـ14 مريضا.



وأشار إلى أنه جرى تحويل 7 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

