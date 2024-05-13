مدرب بالدوري السعودي: يجب إعداد لاعبي الزمالك نفسيًا قبل مباراة نهضة بركان المقبلة

قال عبدالله الزيات المدرب المصري في الدوري السعودي، إن نادي الزمالك قادر على تخطي عقبة نهضة البركان المغربي في مباراة العودة المقبلة بالقاهرة، والفوز بكأس الكونفدرالية.



وأضاف الزيات في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية عبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية المغربية؛ يصب في صالح نادي الزمالك بـ 10 مباريات فوز، وخسر 5 مباريات ، والتعادل كان حليفهم في مباراتين.



وتابع الكابتن عبدالله الزيات: كان هناك اجتهادات قبل المباراة للبدء بـ سامسون أو ابراهيما ناداي، واختيار سامسون كان الاختيار الصحيح والسليم للبدء بـ سامسون في بداية المباراة.



وأردف: حسام عبدالمجيد أخطأ في تقدير الكرة وكلف الفريق ركلة جزاء استطاع نهضة بركان تسجيلها والتقدم في المباراة بهدفين دون رد؛ قبل أن يعود الزمالك ويسجل هدفه الوحيد بالمباراة، مختتمًا: «يجب إعداد لاعبي الزمالك نفسيًا وذهنيًا قبل مباراة نهضة بركان القادمة».

