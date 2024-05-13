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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يوجه بتفعيل الجمع السكني وتوفير وسائل السلامة والصحة للعمال

صدى البلد

وجه محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان ، تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.


جاء ذلك خلال تفقد محافظ القليوبية اليوم/الاثنين/ أعمال تطوير مداخل مدينة بنها وذلك في إطار متابعة تلك المشروعات والانتهاء منها وفق جداولها الزمنية للعمل علي إبراز الواجهة الحضارية لمدن المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة والعمل علي تسيير الحركة المرورية.


وتفقد المحافظ - وفقا لبيان - أعمال تطوير مدخل مدينة بنها بشارع فريد ندا من الطريق الزراعي حيث يتم رفع كفاءة وتطوير المدخل بالإضافة إلي تطوير وأنشاء متنزه جديد عبارة عن حديقة علي مساحة ألفين متر مربع جاري العمل علي الانتهاء منها خلال بضعة أيام لتضاف إلي مجموعة الحدائق التي أنشأتها المحافظة بمدينة بنها لإظهار الشكل الحضاري للمدينة خلال الفترة الماضية.


واستمع خلال جولته لما استجد من أعمال في تطوير الحديقة، حيث تم الانتهاء من توصيل شبكة مياه الري وجاري توريد كابلات الكهرباء والأعمدة الديكورية والمقاعد والبرجولات . موجها بالعمل علي الانتهاء من الحديقة في أقرب وقت ممكن ليتم فتحها أمام المواطنين كمتنزه ومتنفسا جديدا سيعمل علي استعادة الوجهة الحضارية لعاصمة المحافظة.


من ناحية أخرى، تفقد المحافظ شوارع مدينتي شبرا الخيمة والخصوص، للاطمئنان على أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على أعمال إزالة القمامة المتولدة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور، وحرص المحافظة على النهوض بمستوى النظافة بالشوارع، والعمل على إزالة أي تراكمات للقمامة.


وشملت الجولة المرور بحي شرق شبرا الخيمة حيث تفقد الهجان المقلب الوسيط موجهاً باستمرار رفع أي تراكمات للقمامة بالمحطة، حفاظاً على الحالة العامة للنظافة والبيئة ونقلها للمقلب العمومي بالعبور.


وخلال الجولة وجه المحافظ بضبط 7 سيارات نقل أثناء إلقاء مخلفات الهدم بالطريق بمنطقة مسطرد وعلى الأراضي الزراعية بحوض حسيب بمركز ومدينة الخانكة.

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