جهاز مستقبل مصر : مسئولون عن إدارة 150 ألف فدان بالجمهورية

أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن محور الضبعة بعد التوجيهات تم التوسع والحفاظ على المخزون المائي به، وزيادة الإنتاجية، ويوجد 500 فدان للجهاز في منطقة الضبعة.

وأضاف الغنام، خلال كلمته، في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن 150 ألف فدان يقوم بإدارتها جهاز مستقبل وطن في جمهورية مصر.

ولفت إلى أن هناك خبرات كبيرة حصل عليها القطاع، وأن الجهاز كان له دور في تنمية سيناء بناء على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هناك ثلاث مشروعات للجهاز في سيناء.

وأشار إلى أن الجهاز له مشاركة في محطة المحسمة التي تقوم بمعالجة 1 مليون متر مكعب مياه في اليوم الواحد.