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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"أوبرا القاهرة" تقدم أغاني من أوبرات فرنسية وألمانية في أمسيتين على مسرح الجمهورية

صدى البلد

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أمسيتين فنيتين، تحييهما نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت عنوان "سحر الأوبرات الرومانسية"، وذلك في الثامنة والنصف مساء يومي /الخميس/ و/الجمعة/ 16 و17 مايو على مسرح الجمهورية. 


وذكرت دار الأوبرا المصرية- في بيان، اليوم /الاثنين/- أن الأمسيتين من إخراج شريف رمضان، بمصاحبة عازف البيانو مينا حنا، وتأتيان في إطار خطة الثقافة المصرية التي تهدف إلى تقديم مختلف ألوان الإبداع العالمي، ويتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الأغاني والثنائيات الرومانسية التي تضمنتها أشهر الأوبرات الفرنسية والألمانية.. أداء كل من رضا الوكيل، منى رفلة، مصطفى محمد، جاكلين رفيق، عماد عادل، عزت غانم، ليلى إبراهيم، أسامة جمال، أسامة علي، فيرونيا فيليب، برهان الدين فاروق، وأحمد الشيمي.


وأشارت الأوبرا إلى أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم "الريبرتوار" الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة.

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