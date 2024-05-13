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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وزيرة الثقافة: دور الفن مهم في تنمية المجتمع ونشر الوعي

صدى البلد

أكدت الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، أهمية دور الفن في تنمية المجتمع ونشر الوعي، مشددة على حرص وزارة الثقافة، على تقديم عروض متنوعة وهادفة تُلبي أذواق الجمهور المصري.


جاء ذلك خلال حضور الكيلاني لعرض باليه "الجمال النائم "، للمؤلف الموسيقي العالمي تشايكوفسكي، والذي تُقدمه للمرة الأولى "فرقة باليه أوبرا القاهرة"، بمصاحبة "أوركسترا أوبرا القاهرة"، بقيادة المايسترو أحمد فرج، وإخراج أرمينيا كامل -المدير الفني للفرقة-، وذلك بحضور الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا.


وأشادت وزيرة الثقافة، بنجاح عروض باليه "الجمال النائم"، الذي قدمته "فرقة باليه أوبرا القاهرة" للمرة الأولى، مؤكدة أهمية هذا العرض، كونه أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية، ووصفته بالتجربة الفنية المتميزة، التي تعكس مدى مهارة وإبداع راقصي فرقة باليه أوبرا القاهرة، كما ثمنت جهود المايسترو أحمد فرج، في قيادة الأوركسترا باحترافية عالية.


العرض من تصميم، ماريوس بيتيبا، ديكور، محمد الغرباوي، إضاءة، ياسر شعلان، ويُعد هذا العرض أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية، وقُدم للمرة الأولى بروسيا عام 1890م، على مسرح مارينسكي، بسان بطرسبرج.


وينهي باليه "الجمال النائم" عروضه اليوم، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعد عرضه لمدة أربعة أيام.

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