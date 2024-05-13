مستقبل مصر: إحلال الواردات لبعض السلع سيوفر 3.7 مليار دولار سنويًا

أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أنه تم الحصول على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل المشاركة في مشروع التصنيع الزراعي.



وأضاف بهاء الغنام، خلال كلمته، في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجهاز يعمل على توفير السلع التي بها مشكلات، فهناك خطة خلال الـ 5 سنوات من أجل إحلال الواردات.



وأوضح أنه سيكون هناك زيادة في حجم الصادرات من المنتجات الزراعية بنسبة تكون من 20 لـ 25%، أي ما يوازي 2 مليار دولار سنويًا.



وكشف أن أحلال الوردات سيوفر 3.7 مليار دولار سنويًا، وأن هناك خطة يتم العمل بها.

