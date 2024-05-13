إنجاز جديد لجامعة حلوان في البطولة الأفريقية بتونس

في إنجاز رياضي جديد لجامعة حلوان، حصدت البطلة اشرقت إسماعيل، بطلة منتخبنا الوطني للجمباز الترامبولين والمعيدة بقسم تدريب التمرينات الإيقاعية والجمباز الفني، المركز الثالث والميدالية البرونزية في نهائيات منافسات الفردي آنسات بالبطولة الإفريقية لعام 2024 التي أقيمت في تونس.

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان: "نحن فخورون بإنجاز البطلة اشرقت إسماعيل في هذه البطولة القارية المرموقة، هذا النجاح يعكس التزام الجامعة بدعم الرياضيين الموهوبين ورعايتهم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وتحقيق مزيد من الإنجازات فى كافة المحافل الدولية.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لها متمنياً لها مزيدا من التقدم والنجاح وإحراز البطولات، ليظل علم مصر خفاقا فى كافة المحافل الدولية

كما أضافت الدكتورة أمل عبد الله، عميدة كلية التربية الرياضية بنات "هذا الإنجاز هو ثمرة العمل الجاد والتدريب المكثف الذي تلقته البطلة اشرقت، متمنية لها مزيدًا من التفوق والنجاح في مستقبلها الرياضي، وتحقيق التألق فى جميع المحافل والمسابقات الرياضية الدولية.