سفير الاتحاد الأوروبي: دعم قطاع المياه حجر الزاوية في الشراكة الاستراتيجية مع مصر

أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر السفير كريستيان برجر، أن دعم قطاع المياه يعد حجر الزاوية وركيزة أساسية في الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.



وسلط السفير كريستيان برجر - في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها اليوم /الاثنين/ خلال حوار الاتحاد الأوروبي بشأن المياه والذي انطلقت فعالياته بالإسكندرية، الضوء على الأنشطة المتعلقة بالمياه، والتي يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويلها في الفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٧.



وقال "إن "حوار الاتحاد الأوروبي بشأن المياه" يعد فرصة لتسليط الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ويشكل منصة مهمة للتأكيد على جهود التعاون والدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر في مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه.



وأشار السفير كريستيان برجر إلى أن الاتحاد الأوروبي كان في طليعة الداعمين لقطاع المياه في مصر، من خلال منح تزيد قيمتها على 600 مليون يورو، والاستفادة من الاستثمارات المرتبطة التي تبلغ نحو 3.5 مليار يورو في هذا القطاع مع المؤسسات المالية الأوروبية الأخرى.



وقال السفير إن البرامج الحالية ذات التمويل المشترك توجد فى 16 محافظة مصرية؛ ما يوفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل مستدامة، وما يقرب من 650 فرصة عمل مؤقتة بشكل رئيسي في المناطق الريفية، وهو ما من شأنه أن يسهم في تحسين نوعية الحياة لما يقرب من 24 مليون نسمة في مصر بحلول العام 2028..مذكرا بأن هذه الاستثمارات ترمي إلى تحسين نوعية الحياة من خلال تعزيز خدمات المياه وضمان الأمن الغذائي واستدامة مجتمع الأعمال الزراعية القوي.



وأكد أن مشروعات بناء وإعادة تأهيل مرافق معالجة مياه الصرف الصحي محورية في المناطق التي تعاني من نقص حاد في المياه، مشيرا في هذا الصدد إلى دعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج توسيع منطقة الصرف الصحي في غرب الإسكندرية الذي يهدف إلى زيادة قدرة وكفاءة معالجة مياه الصرف الصحي في الإسكندرية بشكل كبير؛ ما يضمن إنتاج مياه أنظف والحد من التلوث البيئي، وهو أمر حيوي بالنسبة لمدينة ساحلية مثل الإسكندرية، حيث تؤثر جودة المياه بشكل مباشر على الصحة العامة والنظام البيئي البحري.



وأشار إلى وثيقة شراكة المياه الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي تم التوقيع عليها خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والتي تؤكد التزامنا المتبادل بمعالجة تحديات المياه والمناخ معًا.



وأكد السفير كريستيان برجر، أهمية دور الصحافة والإعلام فى تعريف الرأى العام بقضايا المياه والتحديات المرتبطة بها، ضرورة تعزيز الوسائل المبتكرة كالانفوجراف لإيصال المعلومات ونقل الرسائل لتسليط الضوء على الجوانب البيئية فى إدارة المياه، وهو ما يجب أن يشكل محورا رئيسيا لهذا الحوار. ‎



وناقش المشاركون في حوار المياه، التحديات المتعلقة بالقطاع، وكيفية قيام وسائل الإعلام بتغطية قضايا المياه بشكل أفضل، وتشجيع الأساليب المبتكرة في المحافظة على المياه وإدراتها.

