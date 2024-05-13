3.6 مليون فرصة عمل.. مستقبل مصر يعلن خبرًا سارًا للشباب

أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن هناك تدريبات كثيرة تتم للمشاركين في الجهاز، وهناك استخدام للتحول الرقمي في الزراعة، معلقًا :" بنتابع حجم المياه التي تحصل عليها الزراعات وهناك أشياء كثيرة حديثة".

وأضاف بهاء الغنام، خلال كلمته، في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك تعاون كبير بين الجهاز ومعظم الوزرات، مثل الزراعة و الكهرباء، التي توفر 3500 ميجا لمشروعات الجهاز، و وزارة الري، وهناك دعم كبير لمعالجة مياه الصرف، وأيضًأ وزارة البترول.

وأوضح أن هناك شركات كثيرة تصل لـ 1000 شركة يتعاونون مع الجهاز، وأن الفترة المقبلة سيكون أشياء كثيرة جديدة، وهناك 4.5 مليون فدان تم استصلاحها، وفرص عمل تصل لـ 3.6 ملايين، وأن رأس المال العامل وصل لـ 675 مليار والعمل سيكون في الكثير من المحافظات بدلا من 18 محافظة، وسيكون هناك 34 مصنعا جديدا.



