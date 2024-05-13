تعليم الغربية تُنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية

أنهت مديرية التربية والتعليم بالغربية، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت القادم 18 مايو وتنتهي يوم الخميس 23 مايو الجاري.



وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن - لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الاثنين/ - بأن كافة الإدارات التعليمية الـ 10 على مستوى مدن ومراكز المحافظة، أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي للشهادة الإعدادية وإن كافة لجان الامتحانات على استعداد تام لاستقبال الطلاب والطالبات؛ لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



وأضاف أن المديرية عقدت على مدار الأيام الماضية أكثر من اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم، مؤكدًا التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية للعبور بامتحانات الفصل الدراسي الثاني بنجاح.



وأوضح أن عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون الامتحانات 88 ألفا و682 منتظما ومنازل بـ 412 لجنة، بالإضافه إلى 3588 طالبا وطالبة إعدادية مهنية بـ 25 لجنة، مشيرا إلى توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وبدون أي مشكلات، مع الانضباط والحزم والنظام، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، متمنياً التفوق والنجاح والتميز.



ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بضرورة تشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية، والإبلاغ فورا حال حدوث أي مشكلة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.