وزير الري: احتياجاتنا من المياه 114 مليار متر مكعب

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، أنه يتلقى أسئلة أهمها كيف تتحدثون عن الفقر المائي، ويتم عمل هذه المشروعات بالكامل".

وأضاف ، خلال كلمته، في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المصريين قاموا بتطويع المياه لبناء حضارة، وفي القرن الـ 19 تم إنشاء أفضل منشأت مياه.

ولفت إلى أن مصر تستورد المحاصيل الزراعية من الخارج بسبب نقص المياه، ومصر في احتياج للمياه، وموارد مصر من المياه نهر النيل وتحلية المياه، والأمطار، وهناك عجر 20 مليار متر ، ومواجهة العجز يكون من خلال عملية المعالجة.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية تأكل التنمية، ونعاني من نقص المياه، مؤكدًا احتياجاتنا من المياه 114 مليار متر مكعب مياه، وحصتنا من المياه 55.5 مليار متر مكعب.