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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحافظات تنفذ حملات رقابية متنوعة على الأسواق والمحال لضبط المخالفين

صدى البلد

نفذت الأجهزة التنفيذية بعدة محافظات اليوم /الاثنين/ عدة حملات رقابية على الأسواق والمحال؛ لضبط المخالفين للقانون وضمان وصول غذاء آمن؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.


ففي أسيوط، قال المحافظ عصام سعد إنه تم إعدام 2.5 طن أغذية متنوعة وعصائر ومشروبات لمخالفتها المواصفات الصحية وذلك بعد عدة حملات لمراقبة الأسواق تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بمركز القوصية.


وأضاف أنه تم تنفيذ هذه الحملات بالتنسيق بين الوحدة المحلية وهيئة سلامة الغذاء، وذلك ضمن خطة المحافظة لحماية المستهلكين والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة ومن مطابقتها المواصفات وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية. 


من جانبه..أوضح رئيس مركز ومدينة القوصية محمد عزت أنه تم تنفيذ عدة حملات تفتيشية مفاجئة أسفرت عن ضبط 200 كجم لحوم غير صالحة، و 200 لتر عصائر ومشروبات غير صالحة، و100 كجم مقرمشات غير صالحة، و1000 لتر خل غير صالح، و200 كجم زبيب وتمر وعصائر بودرة غير صالحة، و500 كجم مواد غذائية أخرى غير صالحة.


وفي السويس، قال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عبدالحميد عصمت إنه تم تنفيذ عدة حملات لضبط ورفع الوصلات المخالفة غير القانونية لسرقة مياه الشرب بمحافظات (السويس، والإسماعيلية وبورسعيد)؛ حفاظًا على موارد الدولة وتطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، بالإضافة إلى استمرار أعمال غسيل وتطهير الشبكات.


وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إنه تم تنفيذ حملات لضبط جميع الوصلات سرقة مياه الشرب التي تتعدى على الشبكات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات التي يلجأ إليها البعض هروبًا من اتباع الإجراءات القانونية لشروط التوصيل، وفحص العدادات وتركيب العدادات مسبق الدفع بدل العدادات المعطلة؛ للحفاظ على مقدرات الدولة، ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بإقليم القناة.


وأضاف أن تلك الحملات تستهدف مغاسل السيارات غير المرخصة المنتشرة بإقليم محافظات القناة الذين يسرقون مياه الشرب ويستخدمون كميات كبيرة منها في غسل السيارات، ومنع التعديات والمخالفات لمن يستخدم مياه الشرب في رش الشوارع.


وأوضح الاستمرار في مواجهة تلك الممارسات تطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة والاستمرار في تقديم خدمات متميزة بمحافظات القناة.


وأشار إلى استمرار أعمال غسيل وتطهير شبكات مياه الشرب بمحافظات القناة، بجانب أخذ عينات عشوائية من دار العبادة والمدارس والمنازل للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

 

وفي الشرقية، قررت إدارة إدارة شؤون البيئة غلق 4 منشآت غذائية؛ لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والبيئية والسلامة والصحة المهنية، وإعدام 3 أطنان و200 كجم و400 لتر من المواد الغذائية، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 73 محضرا للمخالفين.


وقال مدير الإدارة المهندس ماهر الشناف إنه تم التفتيش على 35 منشأة تشمل 31 منشأة غذائية، و3 منشآت صناعية وحرفية ومحطة تموين سيارات بمركز وحي أول وثان الزقازيق؛ وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور ممدوح غراب بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمراكز الصحية، وإلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخلها.


وأكد أنه تم التأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات ومراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ حفاظًا على صحة المواطنين.

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