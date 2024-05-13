الكشف وتوفير العلاج لـ1945 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية العواونة ببني سويف

قال محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم إنه يتم تنظيم قوافل طبية علاجية مجانية بالقرى والأكثر احتياجًا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".



جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لسير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.



من جانبه..أشار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد يوسف إلى قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي السبت والأحد الماضيين بقرية العواونة مركز أهناسيا ضمت 8 عيادات في تخصصات (الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وعظام وتنظيم الأسرة).



وقال إنه تم الكشف على 1945 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان منهم معمل دم لـ217 مريضًا، ومعمل طفيليات لـ46 مريضًا، وإجراء أشعة عادية لـ8 مرضى، واستصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة الدولة وموجات فوق صوتية لـ175 حالة، وتحويل 3 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج.



وأضاف أنه تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنا حول كيفية الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، كما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.