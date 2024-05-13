وزير الصحة يبحث التعاون في تشخيص أمراض القلب عن بُعد بين مصر والإمارات

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار التطور الذي حققته مصر بمجال زراعة النخاع، وقرب الانتهاء من إنشاء مركز متطور لزرع النخاع، مع وجود إحصائيات دقيقة للحالات وبياناتها ذلك خلال اجتماع الوزير مع الدكتور منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة أبوظبي، وذلك على هامش أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لبحث إمكانية التعاون في تشخيص أمراض القلب عن بُعد.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار في بيان للوزارة اليوم إن الوزير تحدث عن تطور جراحات القلب في مصر خاصة جراحات القلب المفتوح، وجراحات قلوب الأطفال التي يتميز بها مركز البروفيسور مجدي يعقوب ومستشفى أطفال مصر ومستشفى أبوالريش ومستشفى الدمرداش للأطفال ومستشفى الناس، مشيرا إلى إمكانية التعاون في إنشاء مستشفى افتراضي بين مصر والإمارات.

وبحث الجانبان التعاون الناجح بين الدولتين الشقيقتين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي تمثل في تصنيع لقاحات سينوفاك الصينية، كما تم بحث التعاون المستقبلي في مسوح الجينوم البشري.

تناول الاجتماع الحديث عن دور أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، في الجمع بين الصحة والتكنولوجيا الحديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي الـAI واستخداماته في العديد من المجالات الطبية، وخاصة اكتشاف وتشخيص مرض التوحد في السنوات الأولى من عمر الطفل.