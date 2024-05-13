وزير الرياضة يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تكثيف أوجه التعاون المشترك

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن اختيار مراكز الشباب من أجل استضافة أندية السكان كانت لها أهمية كبيرة لما تتمتع به مراكز الشباب من إمكانية للوصول لجميع الشباب المصري بمختلف محافظات الجمهورية.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ديان كيت نائبة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك ضمن زيارتها لمصر لحضور ختام برنامج تمكين الشباب ورفع الوعي بقضايا السكان، والذي تنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.



وأشاد الوزير - في بداية كلمته - بعمق العلاقات الثنائية بين الطرفين، منوهًا بأنه تم إنشاء 432 من أندية السكان داخل مراكز الشباب موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، حيث وصلت أعداد المستفيدين من برامج وأنشطة أندية السكان بجميع المحافظات إلى مليون و247 ألف شاب وفتاة.

وقال إن أندية السكان تعمل على التوعية بالعديد من القضايا السكانية ومنها الزواج المبكر، والممارسات الخاطئة، والعنف الإجتماعي والصحة الإنجابية ، بالإضافة إلى العديد من الأمور الأخرى التي تهم الشباب المصري.



وأوضح حرصه على التنسيق المتبادل بشكل متواصل في العديد من الأنشطة والبرامج التي تتم بالتنفيذ مع الصندوق وتطويرها بشكل دائم لما يتناسب مع احتياجات الشباب المصري وتلبية احتياجاته بشكل مستمر.



من جانبها، قدمت نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الشكر لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة التي يقوم بها من أجل الشباب، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة بين الجانبين والتفاهم الكبير كان له الأثر الكبير الذي عاد بالنفع على الشباب من خلال تقديم العديد من البرامج والمشروعات، بالإضافة إلى زيادة أعداد أندية السكان بشكل ملحوظ في جميع المحافظات لخدمة الشباب المصري.



وأشارت إلى أن زيارة وزير الرياضة والتي قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2020، كان لها عظيم الأثر في تعميق العلاقات بين وزارة الرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.



وفي السياق ذاته، التقى وزير الرياضة مع ناتاليا كانيم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبحثا العديد من الأمور المهمة ومنها تطوير برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر لدعم الشباب المصري، وكذلك توضيح رؤية الدولة المصرية للشباب المصرية وتم عرض خلالها استراتيجية مصر الوطنية للشباب والنشء، ضمن رؤية مصر 2030.

