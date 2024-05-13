محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بشوارع وميادين الحامول

أكد محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين،أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية،ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2023 - 2024،وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا،ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة،مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات " الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحى"،كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع،موضحًا بها الجدول الزمني للتنفيذ ونسبته وموعد إنهاء الأعمال، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.



جاء ذلك خلال متابعة المحافظ،أعمال الرصف الجارية بميدان الحامول، وشارع مواقف الحامول، وذلك فى إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية، وتحسين شبكة الطرق، وتسهيل حركة المرور، وتطوير الخدمات، وتحقيق التنمية الشاملة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 - 2024.



أوضح المحافظ، أن أعمال الرصف تشمل عددًا من ميادين ومداخل مركز الحامول، بداية شارع أبو بكر الصديق حتى دوران أبو النور، ومن شارع جمال عبدالناصر حتى نهاية مجمع المواقف، وتضمن الأعمال تشغيل طبقة الأساس " السن " مع الدمك،ورش طبقة التشريب الإسفلتية، MC، تمهيدا لوضع الطبقة الإسفلتية بطول 1000م/ط، وذلك بعد الإنتهاء من إنشاء المحاور المرورية الجديدة وتوسعة الشوارع، وتتضمن خطة الرصف أيضًا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية فى شرق وغرب المدينة، وذلك تحت إشراف رئيس مركز ومدينة الحامول عصام القصيف.



شدد المحافظ،على الإلتزام بمواعيد العمل،وتحقيق الانضباط فى العمل، والتعايش مع مشاكل المواطنين، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، واستخدام مواد عالية الجودة فى أعمال الرصف، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف،واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مشيرًا إلى استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت أشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكباري،في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.



وكلف المحافظ، برفع المخلفات والقمامة، وتدعيم وتجهيز الطرق، ورفع التشوينات، وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية، واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة، وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية،وحظر التعدى على الطريق العام، وإزالة الأرصفة المخالفة، وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن فى السير والمرور فى شوارع مناسبة، يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



ومن ناحية أخرى،تابع المحافظ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة حاتم الهيدبى، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى.



وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت « 3محاضر شهادة صحية، ومحضر نظافة، و6 محاضر غش تجارى»،تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين،والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.



وكلف المحافظ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين،وجهاز حماية المستهلك،بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.



وشدد المحافظ،على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.