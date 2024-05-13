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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرعاية الصحية: التمريض شريك أساسي في تطوير النظام الطبي المصري

صدى البلد

قال رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان الدكتور أحمد السبكي، إن التمريض شريك أساسي في النجاح الذي يحدث الآن من تطوير للنظام الصحي المصري.


وأضاف رئيس الهيئة - في كلمته خلال الفيديو كونفرانس؛ تزامنًا مع اليوم العالمي للتمريض الذي يتم الاحتفاء به عالميًا في مثل هذا اليوم من كل عام - أن التمريض أحد الركائز الأساسية في الرعاية الصحية المتميزة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل.


ووجه تحية شكر وتقدير وإجلال لكل الكوادر التمريضية العاملين بين صفوفها وبكافة منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا حرص الهيئة على الاستثمار ودعم الكوادر التمريضية من خلال توفير بيئة عمل متميزة وبرامج تدريبية على أعلى مستوى بالتعاون مع كيانات علمية متميزة محليًا ودوليًا.


كما وجه الشكر والامتنان لأكثر من 13 ألف كادر تمريضي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس وأسوان).


من ناحيتها..قالت نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية الدكتورة كوثر محمود إن الاحتفاء باليوم العالمي للتمريض هو تجسيد لكل مشاعر التقدير لما تقوم به فرق التمريض ولعطائهم المستمر.


وأضافت أن النهوض التأمين الصحي الشامل يأتي من خلال العمل على عدة محاور من بينها التدريب المستمر بمختلف المجالات الأساسية والمتخصصة والتدريب الإلزامي وتدريب التمريض الجدد على أحدث الوسائل التمريضية وفقًا لاخر المستجدات العالمية.


وأوضحت أن المنظومة نالت دعم القيادة السياسية، كما أن الدولة حريصة على الارتقاء المستمر بالأطقم الطبية بأكملها والأطقم التمريضية وهو الأمر الذي تحقق بفضل منظومة التأمين الصحي الشامل والتي أحدثت طفرة كبرى بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

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