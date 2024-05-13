خارجية جنوب أفريقيا: نرحب بتغير موقف الرأي العام الدولي تجاه فلسطين

تحدثت الدكتورة ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، عن تغير موقف الرأي العام الدولي بعد القضية التي حركتها بلادها أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: "بالطبع، نرحب بهذا التغيير، وسعداء أن يكون هناك دعما أكبر للعدالة وحقوق الإنسان وأنا سعيدة تماما بهذا الدعم الذي نشهده من الجميع".



وأضافت "باندور"، في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية شيماء الكردي: "نحن في حاجة إلى اتخاذ إجراءات فعالة وضمان تقديم الدعم الملائم للشعب الفلسطيني في كفاحه لنيل الحرية والعدالة".

وتابعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: "نتمنى في نهاية المطاف، انضمام الملايين من مواطني وشعوب العالم لتقديم المزيد من الدعم للكفاح من أجل حرية الشعب الفلسطيني".