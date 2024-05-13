نسعى لفضحها.. جنوب أفريقيا: الممارسات الإسرائيلية انتهكت القانون الدولي والإنساني

قالت الدكتورة ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، إننا نتوقع أن يكون لدى محكمة العدل الدولية كل الصلاحيات، ولابد من عقد كل جلسات الاستماع الخاصة بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وهناك الكثير من التعقيدات الخاصة بهذه الاتفاقية وهناك آليات كثيرة لإثبات هذه الجرائم.

وأضافت "باندور"، في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية شيماء الكردي: "لابد أن تظهر الحقائق الخاصة بجرائم الإبادة الجماعية، وأن تثبت ضد إسرائيل، وأن تفضح أمام العالم، وعلى الجميع أن يعلم أنه ليس من حق أي دولة التصرف كما فعلت إسرائيل، ولن يسمح لها بأن يكون لديها الحصانة ضد المجتمع الدولي، ويمكن تحقيق مبدأي المحاسبة والمعاقبة وفقا لهذه القرارات".

وتابعت: "نسعى لفضح كل الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وسيكون العالم أجمع على دراية بما تفعله إسرائيل وستسجل هذه الجرائم وسنتصرف وفقا لهذه الجرائم ولن نتراجع عن موقفنا ومستمرون في تنفيذ كل الإجراءات الواجبة علينا من أجل تحقيق العدالة وفقا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية".