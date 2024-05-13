وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للرجبي ونظيره التركي

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للرجبي، ونظيره التركي، بهدف تطوير رياضة الرجبي في مصر.

قام بتوقيع البروتوكول الأستاذ حسام صاحب، رئيس الاتحاد المصري للرجبي، و Nahit Sahin، رئيس الاتحاد التركي.

كما شهد مراسم البروتوكول السيدة Zuhal Karakus، والسيدة Hatice Kübra Yilmaz، من الاتحاد التركي، الدكتور أشرف الميداني، مستشار الاتحاد المصري، و أحمد عدس، المدير الإداري للاتحاد المصري للرجبي.

و يهدف البروتوكول إلى التعاون في العديد من المجالات ومنها: "تنظيم مباريات ودية دولية بين الجانبين، تنظيم وإقامة دورات تدريبية للمدربين والحكام، تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطب الرياضي، بالإضافة إلى إقامة معسكرات تدريبية لفرق الرجال والنساء في جميع الفئات".

ومن جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بحضوره اليوم ليشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للرجبي ونظيره التركي، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال رياضة الرجبي.

مؤكداً على حرص الدولة المصرية في تعميق العلاقات بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها المجال الرياضي وحرص وزارة الشباب والرياضة على دفع مختلف الاتحادات الرياضية لفتح آفاق للتعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الرياضية الوطنية في مختلف دول العالم وكذلك مع المؤسسات الرياضية الدولية.

ومن جانبه تقدم و Nahit Sahin، رئيس الاتحاد التركي، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة في تذليل العقبات من أجل توقيع الاتفاقية مع الاتحاد المصري للرجبي، مقدما الدعوة لوزير الشباب الرياضة في تركيا.

فيما تقدم الأستاذ حسام صاحب، رئيس الاتحاد المصري للرجبي، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للنهوض بالرياضة المصرية وخاصة رياضة الرجبي، حيث شهدت رياضة الرجبي طفرة في الآونة الأخيرة بفضل المجهودات الكبيرة والدعم المتواصل من وزير الشباب والرياضة.

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