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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منافسة شرسة على انتخابات مجلسي الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام

صدى البلد

تشهد انتخابات مجلس الإدارات والجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، التى انطلقت صباح اليوم منافسة شرسة بين المرشحين.

كما شهدت الانتخابات اقبالا كبيرا من الناخبين للتصويت واختيار من يمثلهم فى مجلس الإدارة والجمعية العمومية حيث تجرى الانتخابات لاختيار 6 أعضاء مجلس إدارة يمثلون الصحفيين والعمال والإداريين وكذلك 6 أعضاء يمثلونهم فى الجمعية العمومية.


يتنافس على مقعدي الصحفيين بمجلس الإدارة 10 مرشحين ومقعدي الإداريين 6 مرشحين ، ومثلهم علي مقعدي العمال، وفيما يتعلق بانتخابات الجمعية العمومية يتنافس 9 صحفيين علي مقعدي المخصصين له، و13 مرشحا علي مقعدي الإداريين و6 مرشحين علي مقعدي العمال.

بدأ صباح اليوم التصويت في انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، بمؤسسة الأهرام، لانتخاب الأعضاء الجدد بمجلسي الإدارة والجمعية العمومية.

شكلت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، لجنة للإشراف على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

وشكلت اللجنة برئاسة عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، وعضوية كل من الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبدالعزيز، وأسامة ابوباشا، والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي الأمين العام للهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة.

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات في مؤسستي أخبار اليوم، ودار الهلال يوم  16 مايو 2024، ثم مؤسستي دار التحرير، وروزاليوسف يوم 19 مايو 2024، وأخيرا دار المعارف، والشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط يوم 22 مايو 2024، وسيتم إعلان النتيجة يوم  26 مايو 2024.

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