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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نتحمل 10 مليارات دولار للإنفاق على ضيوف مصر.. أبرز تصريحات الرئيس اليوم

السيسي
السيسي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حجم الإنفاقات التي توفرها الدولة من أجل معالجة المياه، وأن المشروعات كلفت الدولة 190 مليار جنيه تكلفة مشروعات توفير المياه لتحقيق التنمية الزراعية.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز تصريحات الرئيس السيسي:

 

الرئيس: نتحمل 10 مليارات دولار سنويا إنفاقا على ضيوف مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب الحفاظ على كل نقطة مياه، ويتم تطوير نظم الري، وأنه من الممكن أن يتم الحصول على مياه صرف زراعي، وعمل محطات لها لتكون مهيأة للري.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن المياه المعالجة يكون لها استخدامات، ويتم استخدامها في ري بعض الزراعات وليست كل الزراعات، بسبب الملوحة الموجودة في المياه.  


الرئيس السيسي: إدارة القطاع الخاص للمشروعات متقدمة وناجحة للغاية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القطاع الخاص مهم جدا، خصوصا وأن إدارته للمشروعات متقدمة وناجحة للغاية، وكفاءة الأداء تكون محل اعتبار لأي عمل يقمون به، والدولة تقوم بدورها أيضا.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة وفرت كل الإمكانيات لمشروع مستقبل مصر للتنمية الدولة، حيث جهزت الأراضي لكي تنتج وتكون صالحة للزراعة.

 

الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية للمرحلة الأولي من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

 

السيسي: 190 مليار جنيه استثمارات مشروعات توفير المياه لتحقيق التنمية الزراعية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مشروع الدلتا الجديد من إجل إعادة استخدام المياه، وما تم لتوفير 7.5 مليون متر مياه، كلف الدولة 190 مليار جنيه تكلفة مشروعات توفير المياه لتحقيق التنمية الزراعية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن إعادة استخدام المياه يكلف كثير، وهذه المشروعات كانت ضرورية رغم تكلفتها الباهظة إنقاذ مستقبل مصر الزراعي.

 

الرئيس السيسي: الإنتاج الضخم والتصدير وسيلتنا لحل أزمة الدولار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تحدي الدولار كان ومايزال، وأن حل مشكلة الدولار هو زيادة المنتج المحلي ويكون المنتج ضخما، حتى يغطي مطلب البلد ويكون هناك تصدير للخارج.  

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن ما يتم في مشروع مستقبل مصر، يكون وفق نظام، وأن الفرصة مفتوحة للقطاع الخاص.

 

السيسي: المشروعات اللي بتاخد 200 سنة إحنا بنعملها في 3 أو 4 سنين 

أكد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مخلفات المدابغ عبء على البيئة، ولها أثر بيئي سيئ، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك صناعات تعتمد على مخلفات المدابغ، ولكن لها تكلفة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أنه يمكن أن يتم إنتاج مصانع لإدارة مخلفات المدابغ، مؤكدا أن القطاع الخاص ومشاركته مهمة جدا، من حيث الإنتاجية والكفاءة.

 

السيسي: التصنيع الزراعي يعظم الاستفادة من المحاصيل ويزيد أرباحها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المياه تصل لـ الأراضي بعد المرور بـ 150 كيلو متر سواء كانت قادمة من مدينة الحمام أو من رشيد، والدولة تتحمل الكثير من الأموال من أجل أن يتم زراعة الأراضي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الحفاظ على المياه أمر غاية في الأهمية، وأن كمية المياه التي تحصل عليها مصر محددة.

 

السيسي : لو فيه ميه كنا زرعنا 100 مليون فدان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المياه تمثل تحديا كبيرا لنا ونعمل على مواجهة تلك التحديات ولكن بتكلفة عالية، موضحًا أن عمل محطات المياه يكلف الكثير.  

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أننا في حاجة لزيادة الإنتاج الزراعي، والعمل على الحصول على أعلى إنتاج زراعي بأقل كمية مياه.

 

السيسي: الهدف من إنشاء شبكة الطرق خدمة مشروعات مستقبل مصر للتنمية المستدامة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عندما قمت بعمل طريق الضبعة، وعدد من الطرق الأخرى، وعملت على توسيع عدد الحارات، “الناس كانت فاكرة إننا عملنا الطرق دي عشان الساحل، ولكن من أجل مشروع مستقبل مصر، كان لا بد من وجود شبكة طرق تخدّم عليه”.

وقال السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن تكلفة استثماراتنا لتحقيق التنمية الزراعية عالية جدا، مؤكدا أننا شققنا الترع وأنشأنا محطات الكهرباء وشبكة الطرق لتوصيل المياه للمكان المراد زراعته وبعد ذلك تجهيز الأرض.

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