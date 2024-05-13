ركلات الجزاء بالدوري | منشور مثير من مهيب عبد الهادي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي، سؤالاً مثيرا حول تنفيذ ركلات الجزاء بالدوري المصري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عبد الهادي:"مين الأفضل في تنفيذ ركلات الجزاء بالدوري المصري؟".

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، على هزيمة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان.

وكتب عبر فيسبوك: “الزمالك قادر على التعويض في مباراة العودة بالقاهرة ان شاء الله”.

نجح الزمالك في إحراز هدف في بداية الشوط الثاني أمام نهضة بركان المغربي عن طريق سيف الجزيري ليقلص الفارق.

وكان فريق نهضة بركان المغربي انهى الشوط الاول امام الزمالك متقدما بهدفين دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.