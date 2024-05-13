خطة النواب تناقش مشروع موازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للطرق والكباري

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقى مناقشة رئيس اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري عن العام المالي 2024/2025.

أشاد النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة بمنظومة الطرق الجديدة، مؤكدا، أنها تشهد حالة غير مسبوقة من حيي الاهتمام اتضح ذلك جليا في حالة السيولة المرورية عدم وجود اختناقات مرورية فى العديد من الطرق الحيوية والرئيسية على مستوى الجمهورية، وتحسين مستوى الخدمة بشكل عام.

قال النائب أحمد المصري، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الطرق والكبارى شهدت طفرة غير مسبوقة على مستوى الجمهورية، وأن مشروعات الطرق تستهدف لبط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق.



ولفت عضو اللجنة،:" المشروعات الخاصة بالطرق تستهدف تعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية، وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل".

