النواب يناقش مشروع موازنة ديوان وزارة التنمية المحلية

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، الموافقة على مشروع موازنة ديوان عام وزارة التنمية المحلية السنة المالية الجديدة 2024/2025.

وبلغ إجمالي مشروع موازنة ديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2024/2025، مبلغ 3 مليار و777 مليون جنيه.

وطالبت لجنة الإدارة المحلية بدعم بند التدريب والتأهيل، وزيادة مخصصات التدريب في الموازنة إلى 10 ملايين جنيه، حيث إن المقدر لهذا البند 4 ملايين جنيه، والوزارة طلبت 6 ملايين جنيه إضافية ليصل الإجمالي للتدريب إلى 10 ملايين جنيه.

وطالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بزيادة عدد الموارد البشرية بقطاع التفتيش بوزارة

التنمية المحلية ليتسنى له القيام بدوره.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لمناقص مشروعي قانونين بربط موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 لديوان عام وزارة التنمية المحلية، ومناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص محافظتي (القاهرة – الإسكندرية)، بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.