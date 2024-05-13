عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

15 مايو أخر موعد للمشاركة في الدورة السادسة لمهرجان ميدفست مصر.. فيديو

صدى البلد

أعلنت إدارة مهرجان ميدفست  مصر أن 15 مايو الجاري هو أخر موعد لتقديم الأفلام للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة سواء الروائية أوالتسجيلية أوالتجريبية أوأفلام التحريك للدورة السادسة والتي ستقام في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر 2024، وكشفت أن موضوع المسابقة هذا العام هو "العلاقات". 


وأشارت نادين إيميل من فريق برمجة المهرجان أنه كعادة كل دورة بأن تحمل موضوعًا معينًا للأفلام المشاركة، وهذا العام وقع الاختيار على موضوع "العلاقات" ليكون هو الموضوع الرئيسي للمسابقة، وأضافت "فموضوع العلاقات ثري بشكل كبير، حتى أنه يستعصي الحديث عن العلاقات الإنسانية على جميع أشكالها وتعاطي المرء معها والقدرة على الخوض فيها، لذلك السينما هي العالم الذي نستطيع أن نرى من خلاله تفاصيل هذه العلاقات وتشريحها على الشاشة، سواء الجانب المظلم الذي يسعى المرء لإخفائه أو الجانب اللامع مثل حبات اللؤلؤ ولا نعرف كيف نظهره، ليس بالضرورة أن يعيش المرء جميع أشكال العلاقات في الحياة، لكن من الجميل أن تراها وتتعايش معها وتشعر بمشاعرها من خلال عمل فني"، وأكدت أن الأفلام المقدمة لا تزيد مدتها عن 30 دقيقة، ولايشترط أن يكون الفيلم حديث الإنتاج.


ميدفست ـــ مصر ملتقى دولي للأفلام القصيرة، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط حيث يجمع بين عالم الفن وصناعة الأفلام بعالم الطب والصحة من خلال تجربة سينمائية فريدة. تأسس في عام 2017 على يد د.مينا النجار ود.خالد على، ويقوم الملتقى بعرض مجموعة من الأفلام المختارة بعناية، يتبعها منصات حوارية للنقاش مع عدد من الخبراء في مجالي الطب وصناعة السينما، ويقدم أيضا برنامج الموازي على مدار العام ويتضمن العديد من ورش العمل والمحاضرات والماستر كلاس لخلق نقاشات أعمق حول الفن والصحة، بالإضافة إلى عروض أفلام شهرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد| شاهد بقضية جواهرجي بولاق: كنت شاكك في المتهم .. و«الخناجري» عشرة سنين

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.. ومفاجأة في قيمة الأوقية

رفع أسعار زيوت السيارات خلال مايو 2024

قناة مجانية تذيع لقاء الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

موضوعات متعلقة

صاحبة أغنية مخاصماك.. محمد جمعة وإبراهيم السمان يحتفلان مع نوال بأغنيتها الجديدة

عزيز مرقة يطلق نسخة جديدة من "أحلى واحدة".. فيديو

بعد انتشار شائعة انفصالهما.. أول ظهور لـ إيناس عزالدين وزوجها أحمد العيسوي

مصطفي خاطر لـ "صدى البلد": الجمهور يطالبنا بأجزاء أخرى من البيت بيتي

بعد أيام من كتب الكتاب.. مصطفى كامل يجهّز للاحتفال بزفاف ابنته الليلة

بطيء الاستيعاب | إبراهيم السمان يكشف سبب موافقته على المشاركة في "بيت الرفاعي"

تعرف على إيرادات فيلم السرب فى السينما أمس

هدى الإتربي تكشف تفاصيل نقلها للمستشفى فى كواليس تصوير العتاولة

ترشيحاتنا

وسط حشود كبيرة.. سياسيون وبرلمانيون يشاركون بمؤتمر اتحاد القبائل العربية بالجيزة

بتقللوا منه إزاي؟.. حسام حسن: منتخب بوركينا فاسو لديه 28 لاعبا محترفا

انطلاق المؤتمر الجماهيري لاتحاد القبائل العربية بالجيزة

زلزال بقوة 4.9 ريختر فى إثيوبيا.. خبير يكشف تأثيره على سد النهضة

تنمية شاملة غير مسبوقة.. الزراعة: 1.1 مليون فدان مساحة مشروع مستقبل مصر

انفراد.. نص تقرير الطب الشرعي لـ جواهرجي بولاق: قطع بالقلب و8 جروح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت .. سهر الصايغ تستعرض رشاقتها

فستان قصير .. دينا الراقصة تثير الجدل بفيديو جديد

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

بالبرنس والقهوة.. مي سليم تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

فيديو

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

تحذير الأرصاد | عواصف ترابية وأمطار وتقلبات على القاهرة والمحافظات .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-