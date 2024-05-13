عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فئران في قطارات vip.. خطة النواب تنتقد خسائر السكة الحديد

السكة الحديد
السكة الحديد

قال أسامة عبد الرحمن مدير عام القوائم المالية لهيئة السكة الحديد، إن الهيئة ستحقق خسائر في موازنة الهيئة للعام المالي الجديد 2024/2025 بقيمة 5.4 مليار جنيه.


جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول أسباب تحقيق خسائر في العام المالي الجديد رغم التسويات التي قامت بها الدولة لصالح الهيئة.

 خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالي 2024/2025.

وتابع عبد الرحمن:" هناك قروض محلية حصلت عليها الهيئة بقيمة 21 مليار جنيه و 8 مليار جنيه  قروض أجنبية، لكن في العام الحالي لم نحصل على قروض وفي العام المالي الجديد نستهدف الحصول على قروض بقيمة 16 مليار جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية.


وقال هشام عبد الواحد، ممثل هيئة السكك الحديدية إن تغير أسعار العملة كان سببا رئيسيا في الخسارة، حيث دفعت الهيئة 3 مليار دولار أقساط وفوائد من إيرادات الهيئة، مضيفا أن رفاهية القطارات لا تعادل قيمة التذكرة، مشيرًا إلى أن الرحلات تكلف الهيئة 70 ألف جنيه وعوائدها 20 ألف جنيه فقط.

وطالب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، معرفة إجمالي القروض لخطة التطوير.

وانتقدت النائبة ميرفت اليكسان، عضو اللجنة حالة النظافة في المحطات القطارات.

وقال النائب عبد المنعم امام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: بعض قطارات الvip فيها فئران ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد| شاهد بقضية جواهرجي بولاق: كنت شاكك في المتهم .. و«الخناجري» عشرة سنين

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.. ومفاجأة في قيمة الأوقية

رفع أسعار زيوت السيارات خلال مايو 2024

قناة مجانية تذيع لقاء الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

ترشيحاتنا

وسط حشود كبيرة.. سياسيون وبرلمانيون يشاركون بمؤتمر اتحاد القبائل العربية بالجيزة

بتقللوا منه إزاي؟.. حسام حسن: منتخب بوركينا فاسو لديه 28 لاعبا محترفا

انطلاق المؤتمر الجماهيري لاتحاد القبائل العربية بالجيزة

زلزال بقوة 4.9 ريختر فى إثيوبيا.. خبير يكشف تأثيره على سد النهضة

تنمية شاملة غير مسبوقة.. الزراعة: 1.1 مليون فدان مساحة مشروع مستقبل مصر

انفراد.. نص تقرير الطب الشرعي لـ جواهرجي بولاق: قطع بالقلب و8 جروح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت .. سهر الصايغ تستعرض رشاقتها

فستان قصير .. دينا الراقصة تثير الجدل بفيديو جديد

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

بالبرنس والقهوة.. مي سليم تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

فيديو

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

تحذير الأرصاد | عواصف ترابية وأمطار وتقلبات على القاهرة والمحافظات .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-