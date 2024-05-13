الصينية تشينوين تشنج تتأهل إلى دور الثمانية ببطولة روما للتنس

نجحت الصينية تشينوين تشنج في التأهل إلى دور الثمانية ببطولة روما المفتوحة للتنس، ذات الألف نقطة، وذلك بعد فوزها على اليابانية ناومي أوساكا اليوم بمجموعتين دون رد، وبواقع (6 - 2 و6 - 4).

نجحت اللاعبة الصينية، المصنفة السابعة عالميا، في رد اعتبارها أمام ناومي أوساكا، حيث سبق أن خسرت في المباراة الوحيدة التي جمعت بينهما بنتيجة (6 - 3 و4 - 6 و1 - 6) في الدور الأول من بطولة سان خوسيه عام 2022.

من المقرر أن تلعب تشينوين تشنج البالغة من العمر 21 عاما في دور الثمانية مع الفائزة من مباراة الأمريكية كوكو جوف (المصنفة الثالثة عالميا) والإسبانية باولا بادوسا.

ودخلت اللاعبة الصينية قائمة العشر الأوليات في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في يناير الماضي، بعدما وصلت لأول نهائي في مسيرتها ببطولات الجراند سلام في بطولة أستراليا المفتوحة.