عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا نية للانضمام لدعوى جنوب إفريقيا بالمحكمة الدولية

إيران تعلن افتتاح سفارة افتراضية في فلسطين

إيران
إيران

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، افتتاح سفارة افتراضية لدى الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ خطوات نهائية قريبا بشأنها بعد إزالة المشكلات الفنية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال كنعاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين: "تم افتتاح سفارة إيران الافتراضية في فلسطين بشكل تجريبي في النظام الداخلي لوزارة الخارجية الإيرانية وعلى الصفحة الرئيسية لوزارة الخارجية كمرحلة تجريبية، وسيجرى العمل على حل أوجه القصور الفنية وآليات التنفيذ، والخطوة التالية هي التنفيذ".

كما أعلن متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن طهران لا تنوي الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد تل أبيب أو رفع دعوى مشابهة، لاعتبارات قانونية تتعلق بعدم اعترافها بدولة إسرائيل، لكنه أوضح أن بلاده تدعم الدعوى سياسيا.

وقال كنعاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين: "لقد قدمنا الدعم السياسي لتحرك حكومة جنوب أفريقيا لرفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وشجعنا الدول الأخرى على دعم هذا العمل المشرف لجنوب أفريقيا".

وأضاف كنعاني: "من الناحية السياسية فإن إيران تؤيد مثل هذه الدعوى، ولكن فيما يتعلق بدخول الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمدعية إلى جانب جنوب أفريقيا، فإنها لا تنوي فعل ذلك، بسبب المبادئ التي تتبناها إيران فيما يتعلق بعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب كنظام شرعي".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد| شاهد بقضية جواهرجي بولاق: كنت شاكك في المتهم .. و«الخناجري» عشرة سنين

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.. ومفاجأة في قيمة الأوقية

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

رفع أسعار زيوت السيارات خلال مايو 2024

قناة مجانية تذيع لقاء الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

ترشيحاتنا

مفيش لاعب يصلح للمنتخب.. تصريح صادم من حسام حسن

مشروع ضخم يجلب الخير لمصر والرئيس يجد طريقة لحل مشكلة الدولار.. ما القصة؟

وسط حشود كبيرة.. سياسيون وبرلمانيون يشاركون بمؤتمر اتحاد القبائل العربية بالجيزة

بتقللوا منه إزاي؟.. حسام حسن: منتخب بوركينا فاسو لديه 28 لاعبا محترفا

انطلاق المؤتمر الجماهيري لاتحاد القبائل العربية بالجيزة

زلزال بقوة 4.9 ريختر فى إثيوبيا.. خبير يكشف تأثيره على سد النهضة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت .. سهر الصايغ تستعرض رشاقتها

فستان قصير .. دينا الراقصة تثير الجدل بفيديو جديد

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

بالبرنس والقهوة.. مي سليم تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

فيديو

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

تحذير الأرصاد | عواصف ترابية وأمطار وتقلبات على القاهرة والمحافظات .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-