وزيرة خارجية سلوفينيا: نحاول البدء في المرحلة الثالثة لمساعدة الأطفال الفلسطينيين

قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّ بلادها تدرس تقديم الدعم النفسي للأطفال الفلسطينيين ومساندتهم في المواقف العصيبة التي يعيشونها بسبب الحرب.

وأضافت "فايون"، في حوارها مع الإعلامي كريم حاتم، في لقاء خاص غبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كانت لدينا مرحلتان مهتمان للغاية في المشروع السابق الذي كان مخصصا لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، ونحن الآن نحاول الانتقال إلى المرحلة الثالثة".

وتابعت: "وسنقوم في أقرب وقت ممكن بمساعدة الأطفال المحتاجين أو ضحايا الحرب، على الأرجح أن أسهل طريقة هي إحضار الأطفال من مصر، لدينا مرافق إعادة تأهيل جيدة في سلوفينيا، لذلك نحن نحاول أن نرى كيف وتحت أي ظروف يمكننا الاستمرار في هذا المشروع".

